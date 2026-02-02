Este lunes, 2 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 1689 - La Rata

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 2 de febrero

1° 1689 11° 1351 2° 1552 12° 9463 3° 9114 13° 7738 4° 5011 14° 5873 5° 0382 15° 4490 6° 5660 16° 3806 7° 8805 17° 9824 8° 7947 18° 7951 9° 8303 19° 0163 10° 7867 20° 9431

¿Qué significa soñar con La Rata?

Soñar con una rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas en las que confías, sugiriendo que podrías estar rodeado de malas influencias o engaños.

Además, las ratas en los sueños pueden representar miedos ocultos o problemas que has estado evitando. Este tipo de sueño puede ser una señal para enfrentar tus inquietudes y resolver conflictos internos que te están afectando.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.