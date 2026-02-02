Este lunes, 2 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 1689 - La Rata
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 2 de febrero
|1°
|1689
|11°
|1351
|2°
|1552
|12°
|9463
|3°
|9114
|13°
|7738
|4°
|5011
|14°
|5873
|5°
|0382
|15°
|4490
|6°
|5660
|16°
|3806
|7°
|8805
|17°
|9824
|8°
|7947
|18°
|7951
|9°
|8303
|19°
|0163
|10°
|7867
|20°
|9431
¿Qué significa soñar con La Rata?
Soñar con una rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas en las que confías, sugiriendo que podrías estar rodeado de malas influencias o engaños.
Además, las ratas en los sueños pueden representar miedos ocultos o problemas que has estado evitando. Este tipo de sueño puede ser una señal para enfrentar tus inquietudes y resolver conflictos internos que te están afectando.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.