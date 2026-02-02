En esta noticia

Este lunes, 2 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 1689 - La Rata

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 2 de febrero

 1689 11° 1351 
 2°1552 12° 9463
 3°9114 13° 7738 
 4°5011 14° 5873 
 5°0382 15° 4490 
 6°5660 16° 3806 
 7°8805 17° 9824 
 8°7947 18° 7951 
 9°830319° 0163 
 10°7867 20° 9431 

Te puede interesar

Cristóbal Colón nos mintió a todos: un estudio genético reveló su verdadero origen

¿Qué significa soñar con La Rata?

Soñar con una rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas en las que confías, sugiriendo que podrías estar rodeado de malas influencias o engaños.

Además, las ratas en los sueños pueden representar miedos ocultos o problemas que has estado evitando. Este tipo de sueño puede ser una señal para enfrentar tus inquietudes y resolver conflictos internos que te están afectando.

Te puede interesar

Lanzan el portaaviones más potente del mundo: tiene la altura de un rascacielos y puede llevar 90 cazas

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Por nueva Ley de Sucesiones, los viudos no podrán recibir los bienes heredados aunque lo diga el testamento