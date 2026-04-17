La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 16 de abril de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son: Soñar con un peine puede simbolizar la necesidad de orden y limpieza en la vida del soñador. Este objeto, que se utiliza para desenredar y organizar el cabello, puede reflejar un deseo de aclarar pensamientos o situaciones confusas. Además, el peine en los sueños puede representar la atención a la apariencia personal y la autoestima. Puede indicar que el soñador está preocupado por su imagen o que está buscando mejorar su autoconfianza. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.