Este viernes, 30 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 9186 - El Humo

1° 9186 11° 0645 2° 2937 12° 2089 3° 9319 13° 9821 4° 2346 14° 2782 5° 7078 15° 5694 6° 3615 16° 6494 7° 9295 17° 0877 8° 6549 18° 3130 9° 4508 19° 8065 10° 9372 20° 4418

¿Qué significa soñar con El Humo?

Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay situaciones o emociones que no están completamente claras, lo que puede generar ansiedad o inquietud.

Además, el humo también puede representar la necesidad de dejar ir algo del pasado. Puede indicar que es momento de liberar viejas cargas o pensamientos que ya no son útiles, permitiendo así un nuevo comienzo.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.