Este viernes, 30 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 9186 - El Humo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 30 de enero
|1°
|9186
|11°
|0645
|2°
|2937
|12°
|2089
|3°
|9319
|13°
|9821
|4°
|2346
|14°
|2782
|5°
|7078
|15°
|5694
|6°
|3615
|16°
|6494
|7°
|9295
|17°
|0877
|8°
|6549
|18°
|3130
|9°
|4508
|19°
|8065
|10°
|9372
|20°
|4418
¿Qué significa soñar con El Humo?
Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay situaciones o emociones que no están completamente claras, lo que puede generar ansiedad o inquietud.
Además, el humo también puede representar la necesidad de dejar ir algo del pasado. Puede indicar que es momento de liberar viejas cargas o pensamientos que ya no son útiles, permitiendo así un nuevo comienzo.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.