Este viernes, 12 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 9713 - La Yeta
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 12 de diciembre
|1°
|9713
|11°
|0670
|2°
|3333
|12°
|3632
|3°
|8013
|13°
|9296
|4°
|8822
|14°
|5102
|5°
|3941
|15°
|4177
|6°
|9455
|16°
|4011
|7°
|7820
|17°
|2620
|8°
|9628
|18°
|9663
|9°
|3603
|19°
|0409
|10°
|1247
|20°
|4110
¿Qué significa soñar con La Yeta?
Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen fuera de control o que generan ansiedad.
Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar esos desafíos y encontrar soluciones efectivas.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.