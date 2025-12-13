Este viernes, 12 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 9713 - La Yeta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 12 de diciembre

1° 9713 11° 0670 2° 3333 12° 3632 3° 8013 13° 9296 4° 8822 14° 5102 5° 3941 15° 4177 6° 9455 16° 4011 7° 7820 17° 2620 8° 9628 18° 9663 9° 3603 19° 0409 10° 1247 20° 4110

¿Qué significa soñar con La Yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen fuera de control o que generan ansiedad.

Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar esos desafíos y encontrar soluciones efectivas.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.