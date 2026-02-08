Este sábado, 7 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con la manteca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la satisfacción de necesidades materiales y emocionales, sugiriendo que se está en un buen momento para disfrutar de los placeres de la vida. Por otro lado, la manteca también puede representar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás. Este sueño puede indicar que es momento de nutrir relaciones o de prestar atención a la salud y el bienestar personal. La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.