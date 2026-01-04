Este sábado, 3 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 8959 - Las Plantas

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 3 de enero

1° 8959 11° 2310 2° 2270 12° 3293 3° 5134 13° 0532 4° 1090 14° 2913 5° 8822 15° 2202 6° 4103 16° 1981 7° 9779 17° 8965 8° 7545 18° 3930 9° 2960 19° 5311 10° 7249 20° 8683

¿Qué significa soñar con Las Plantas?

Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida.

Además, este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de cuidar y nutrir aspectos de uno mismo o de las relaciones interpersonales. Las plantas en los sueños también pueden indicar la importancia de la paciencia y el tiempo en el proceso de alcanzar metas y sueños.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.