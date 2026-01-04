En esta noticia

Este sábado, 3 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 8959 - Las Plantas

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 3 de enero

 8959 11° 2310 
 2°2270 12° 3293
 3°5134 13° 0532 
 4°1090 14° 2913 
 5°8822 15° 2202 
 6°4103 16° 1981 
 7°9779 17° 8965 
 8°7545 18° 3930 
 9°296019° 5311 
 10°7249 20° 8683 

¿Qué significa soñar con Las Plantas?

Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida.

Además, este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de cuidar y nutrir aspectos de uno mismo o de las relaciones interpersonales. Las plantas en los sueños también pueden indicar la importancia de la paciencia y el tiempo en el proceso de alcanzar metas y sueños.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.