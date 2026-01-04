Este sábado, 3 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 8959 - Las Plantas
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 3 de enero
|1°
|8959
|11°
|2310
|2°
|2270
|12°
|3293
|3°
|5134
|13°
|0532
|4°
|1090
|14°
|2913
|5°
|8822
|15°
|2202
|6°
|4103
|16°
|1981
|7°
|9779
|17°
|8965
|8°
|7545
|18°
|3930
|9°
|2960
|19°
|5311
|10°
|7249
|20°
|8683
¿Qué significa soñar con Las Plantas?
Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida.
Además, este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de cuidar y nutrir aspectos de uno mismo o de las relaciones interpersonales. Las plantas en los sueños también pueden indicar la importancia de la paciencia y el tiempo en el proceso de alcanzar metas y sueños.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.