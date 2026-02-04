En esta noticia

Este martes, 3 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 5755 - La Música

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 3 de febrero

 5755 11° 8051 
 2°5174 12° 3683
 3°4023 13° 7853 
 4°6375 14° 7727 
 5°0929 15° 3492 
 6°5015 16° 3145 
 7°3599 17° 2945 
 8°0125 18° 0341 
 9°687819° 9305 
 10°1504 20° 2464 

Te puede interesar

Ni jabón ni bicarbonato: el método efectivo para limpiar las hornallas y asaderas al instante

¿Qué significa soñar con La Música?

Soñar con la música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con su creatividad o con sus sentimientos más íntimos.

Además, la música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede ser un indicativo de que el soñador está en sintonía con su entorno y las relaciones que lo rodean, o que anhela momentos de felicidad y conexión con los demás.

Te puede interesar

Extienden la ruta más concurrida de Argentina que conecta dos importantes provincias

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Adiós a la VTV: todos los conductores que posean este elemento prohibido en su auto