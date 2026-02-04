Este martes, 3 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 5755 - La Música
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 3 de febrero
|1°
|5755
|11°
|8051
|2°
|5174
|12°
|3683
|3°
|4023
|13°
|7853
|4°
|6375
|14°
|7727
|5°
|0929
|15°
|3492
|6°
|5015
|16°
|3145
|7°
|3599
|17°
|2945
|8°
|0125
|18°
|0341
|9°
|6878
|19°
|9305
|10°
|1504
|20°
|2464
¿Qué significa soñar con La Música?
Soñar con la música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con su creatividad o con sus sentimientos más íntimos.
Además, la música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede ser un indicativo de que el soñador está en sintonía con su entorno y las relaciones que lo rodean, o que anhela momentos de felicidad y conexión con los demás.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.