Este martes, 3 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 5755 - La Música

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 3 de febrero

1° 5755 11° 8051 2° 5174 12° 3683 3° 4023 13° 7853 4° 6375 14° 7727 5° 0929 15° 3492 6° 5015 16° 3145 7° 3599 17° 2945 8° 0125 18° 0341 9° 6878 19° 9305 10° 1504 20° 2464

¿Qué significa soñar con La Música?

Soñar con la música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con su creatividad o con sus sentimientos más íntimos.

Además, la música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede ser un indicativo de que el soñador está en sintonía con su entorno y las relaciones que lo rodean, o que anhela momentos de felicidad y conexión con los demás.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.