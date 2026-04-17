Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 16 de abril de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son: Soñar con la cama puede simbolizar la necesidad de descanso y relajación en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el estado emocional y físico de la persona, indicando si se siente agotada o si busca un refugio seguro. Además, la cama en los sueños puede representar la intimidad y las relaciones personales. Puede ser un indicativo de deseos ocultos o de la búsqueda de conexión emocional con alguien especial. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.