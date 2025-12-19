Este viernes, 19 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 1105 - Gato
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 19 de diciembre
|1°
|1105
|11°
|9369
|2°
|5429
|12°
|7509
|3°
|4409
|13°
|5445
|4°
|9940
|14°
|0092
|5°
|6733
|15°
|4936
|6°
|7305
|16°
|6102
|7°
|8273
|17°
|7829
|8°
|2006
|18°
|9490
|9°
|9693
|19°
|2696
|10°
|5872
|20°
|2888
¿Qué significa soñar con Gato?
Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.
Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la agilidad mental. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.