Este viernes, 19 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 1105 - Gato

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 19 de diciembre

1° 1105 11° 9369 2° 5429 12° 7509 3° 4409 13° 5445 4° 9940 14° 0092 5° 6733 15° 4936 6° 7305 16° 6102 7° 8273 17° 7829 8° 2006 18° 9490 9° 9693 19° 2696 10° 5872 20° 2888

¿Qué significa soñar con Gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.

Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la agilidad mental. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.