Esta es la cobertura EN VIVO de los resultados de Córdoba de esteviernes, 9 de enero de 2026.

Aquí podrán ver los resultados del sorteo de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna con sus respectivos ganadores.

¿A qué hora es la quiniela de Córdoba hoy?

Los sorteos de la quiniela de Córdoba se realizan cinco veces al día. El horario de cada jugada es el siguiente: