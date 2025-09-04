Edición: Argentina
Resultado de la Quiniela de Montevideo en la Matutina: las cifras ganadoras del jueves 4 de septiembre

Descubrí cuáles son los resultados del más reciente sorteo de la quiniela de Montevideo este jueves.

Este jueves, 4 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8131 (La Luz).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 4 de septiembre

 1°8131 11°3110 
 3960  12°0273
 3°1391  13°3806 
 4045  14°8431 
 8258  15°5970 
 6°1407  16°3390
 5875  17°4198 
 8109  18°6132 
 0642  19°2510 
 10°0035  20°4978 

¿Qué significa soñar con La Luz?

Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede representar la llegada de nuevas ideas o la superación de obstáculos en la vida del soñador, iluminando el camino hacia el crecimiento personal.

Además, La Luz en los sueños puede estar asociada con la esperanza y la espiritualidad. Este tipo de sueño puede indicar que el soñador está en busca de respuestas o guía en momentos de confusión, sugiriendo que la iluminación interna está cerca.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en numerosas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.

