Resultado de la Quiniela de Montevideo en la Matutina: las cifras ganadoras del jueves 4 de septiembre

Este jueves, 4 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8131 (La Luz).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 4 de septiembre

1° 8131 11° 3110 2° 3960 12° 0273 3° 1391 13° 3806 4° 4045 14° 8431 5° 8258 15° 5970 6° 1407 16° 3390 7° 5875 17° 4198 8° 8109 18° 6132 9° 0642 19° 2510 10° 0035 20° 4978

Palo para los propietarios: el Gobierno podría expropiarles la vivienda en estos casos

Una potencia mundial le dio a Argentina una poderosa tecnología de vigilancia y se encienden las alertas

¿Qué significa soñar con La Luz?

Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede representar la llegada de nuevas ideas o la superación de obstáculos en la vida del soñador, iluminando el camino hacia el crecimiento personal.

Además, La Luz en los sueños puede estar asociada con la esperanza y la espiritualidad. Este tipo de sueño puede indicar que el soñador está en busca de respuestas o guía en momentos de confusión, sugiriendo que la iluminación interna está cerca.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en numerosas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.