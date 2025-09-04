Resultado de la Quiniela de Montevideo en la Matutina: las cifras ganadoras del jueves 4 de septiembre
Descubrí cuáles son los resultados del más reciente sorteo de la quiniela de Montevideo este jueves.
Este jueves, 4 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8131 (La Luz).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 4 de septiembre
|1°
|8131
|11°
|3110
|2°
|3960
|12°
|0273
|3°
|1391
|13°
|3806
|4°
|4045
|14°
|8431
|5°
|8258
|15°
|5970
|6°
|1407
|16°
|3390
|7°
|5875
|17°
|4198
|8°
|8109
|18°
|6132
|9°
|0642
|19°
|2510
|10°
|0035
|20°
|4978
¿Qué significa soñar con La Luz?
Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede representar la llegada de nuevas ideas o la superación de obstáculos en la vida del soñador, iluminando el camino hacia el crecimiento personal.
Además, La Luz en los sueños puede estar asociada con la esperanza y la espiritualidad. Este tipo de sueño puede indicar que el soñador está en busca de respuestas o guía en momentos de confusión, sugiriendo que la iluminación interna está cerca.
¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?
En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en numerosas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.
En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.
