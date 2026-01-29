Este jueves, 29 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 5479 (Ladrón).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 29 de enero
|1°
|5479
|11°
|9482
|2°
|4873
|12°
|5365
|3°
|4870
|13°
|5637
|4°
|9099
|14°
|0771
|5°
|9410
|15°
|4641
|6°
|9631
|16°
|6002
|7°
|2829
|17°
|0914
|8°
|4528
|18°
|3436
|9°
|3485
|19°
|8424
|10°
|2231
|20°
|4680
¿Qué significa soñar con Ladrón?
Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la traición o la deslealtad de personas cercanas.
Además, el ladrón en los sueños puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la creatividad o la confianza. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se siente que falta o se ha perdido en la vida personal.
¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?
Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático:
- Dificultad para dejar de pensar en apuestas o juegos de azar
- Progresivo incremento del dinero destinado al juego
- Frustración ante la imposibilidad de frenar o abandonar el hábito.
- Buscar refugio en el juego frente a conflictos personales o laborales
- Necesidad de recuperar el dinero perdido a través de nuevas jugadas
- Ocultar o distorsionar la verdad sobre la frecuencia con la que se apuesta
- Creer firmemente que familiares o conocidos proveerán apoyo económico.