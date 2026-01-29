Este jueves, 29 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 5479 (Ladrón).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 29 de enero

1° 5479 11° 9482 2° 4873 12° 5365 3° 4870 13° 5637 4° 9099 14° 0771 5° 9410 15° 4641 6° 9631 16° 6002 7° 2829 17° 0914 8° 4528 18° 3436 9° 3485 19° 8424 10° 2231 20° 4680

¿Qué significa soñar con Ladrón?

Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la traición o la deslealtad de personas cercanas.

Además, el ladrón en los sueños puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la creatividad o la confianza. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se siente que falta o se ha perdido en la vida personal.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: