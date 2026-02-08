Este sábado, 7 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 4531 (La Luz). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día. Para competir, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador. Soñar con La Luz puede simbolizar claridad, entendimiento y revelación. Este tipo de sueño a menudo sugiere que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento, donde se iluminan aspectos ocultos de su vida, permitiendo una nueva perspectiva sobre sus problemas o decisiones. Además, La Luz en los sueños puede representar esperanza y guía. Puede indicar que el soñador está buscando respuestas o dirección en momentos de confusión. Este sueño invita a confiar en la intuición y a seguir el camino que se siente más auténtico y verdadero.