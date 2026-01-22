En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este miércoles, 21 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 4040 (El Cura).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 21 de enero

1° 4040 11° 0517 2° 1312 12° 8847 3° 2698 13° 7964 4° 6263 14° 8415 5° 2904 15° 7105 6° 6723 16° 3330 7° 7090 17° 7815 8° 6147 18° 3309 9° 4054 19° 9045 10° 0450 20° 0600

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de redención en la vida del soñador. Este sueño puede reflejar un deseo de reconciliación con uno mismo o con los demás, así como la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas.

Además, El Cura en los sueños puede representar la autoridad moral y la sabiduría. Puede indicar que el soñador está enfrentando dilemas éticos o decisiones importantes, sugiriendo que es momento de reflexionar sobre sus valores y creencias para encontrar el camino correcto.