Este miércoles, 21 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 4040 (El Cura).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 21 de enero
|1°
|4040
|11°
|0517
|2°
|1312
|12°
|8847
|3°
|2698
|13°
|7964
|4°
|6263
|14°
|8415
|5°
|2904
|15°
|7105
|6°
|6723
|16°
|3330
|7°
|7090
|17°
|7815
|8°
|6147
|18°
|3309
|9°
|4054
|19°
|9045
|10°
|0450
|20°
|0600
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con el cura?
Soñar con El Cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de redención en la vida del soñador. Este sueño puede reflejar un deseo de reconciliación con uno mismo o con los demás, así como la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas.
Además, El Cura en los sueños puede representar la autoridad moral y la sabiduría. Puede indicar que el soñador está enfrentando dilemas éticos o decisiones importantes, sugiriendo que es momento de reflexionar sobre sus valores y creencias para encontrar el camino correcto.