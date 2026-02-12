Este miércoles, 11 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0516 (Anillo). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales. El anillo, como un círculo sin fin, también puede representar la eternidad y la conexión emocional profunda con alguien especial. Además, el anillo en los sueños puede indicar logros y recompensas. Puede ser un signo de que se están alcanzando metas importantes en la vida. La interpretación varía según el contexto del sueño y las emociones del soñador, lo que lo convierte en un símbolo poderoso y significativo.