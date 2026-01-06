En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este lunes, 5 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1695 (Anteojos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 5 de enero

1° 1695 11° 6231 2° 4726 12° 3021 3° 0422 13° 1606 4° 8611 14° 0058 5° 8006 15° 5514 6° 5657 16° 3640 7° 4771 17° 7527 8° 5245 18° 6290 9° 1913 19° 3774 10° 3196 20° 5298

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que es momento de reflexionar sobre situaciones que pueden estar nublando tu juicio o percepción, invitándote a buscar una nueva perspectiva.

Además, los anteojos en los sueños pueden representar la búsqueda de conocimiento o entendimiento. Puede ser un llamado a prestar atención a los detalles que has pasado por alto, indicando que es hora de abrir los ojos a nuevas oportunidades o verdades ocultas en tu entorno.