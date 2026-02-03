En esta noticia
Este lunes, 2 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8591 (Excusado).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 2 de febrero
|1°
|8591
|11°
|7997
|2°
|2813
|12°
|9426
|3°
|9809
|13°
|9031
|4°
|7563
|14°
|1760
|5°
|5435
|15°
|6955
|6°
|3430
|16°
|2810
|7°
|7191
|17°
|6796
|8°
|6197
|18°
|8035
|9°
|7993
|19°
|9379
|10°
|6051
|20°
|7115
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con excusado?
Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de deshacerse de situaciones o relaciones que ya no son útiles, indicando un deseo de purificación y renovación personal.
Además, el excusado en los sueños puede representar la ansiedad o el miedo a perder el control sobre ciertos aspectos de la vida. Puede ser una señal de que es momento de enfrentar problemas ocultos y dejar atrás lo que no sirve, permitiendo así un crecimiento emocional y espiritual.