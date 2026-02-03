En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este lunes, 2 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8591 (Excusado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 2 de febrero

1° 8591 11° 7997 2° 2813 12° 9426 3° 9809 13° 9031 4° 7563 14° 1760 5° 5435 15° 6955 6° 3430 16° 2810 7° 7191 17° 6796 8° 6197 18° 8035 9° 7993 19° 9379 10° 6051 20° 7115

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

