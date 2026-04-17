Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día. Este jueves, 16 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2756 (La Caída). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con La Caída puede simbolizar una pérdida de control o inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos, ansiedades o situaciones en las que uno se siente vulnerable. La caída puede representar un cambio inesperado o un fracaso temido. Además, este sueño puede ser una señal de que es necesario enfrentar desafíos o tomar decisiones difíciles. La sensación de caer puede ser un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, siempre hay la posibilidad de levantarse y aprender de las experiencias vividas.