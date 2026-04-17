Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos. Este jueves, 16 de abril de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 3359 (Las Plantas). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día. Para competir, las personas deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador. Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y renovación. Las plantas representan la vida, la fertilidad y el desarrollo de nuevas ideas. Este tipo de sueño puede indicar que estás en un proceso de transformación o que necesitas nutrir aspectos de tu vida que requieren atención. Además, las plantas en los sueños pueden reflejar tu estado emocional. Si las plantas están sanas y florecientes, puede ser un signo de bienestar y felicidad. Por otro lado, si están marchitas o secas, podría señalar preocupaciones o áreas de tu vida que necesitan cuidados y mejoras.