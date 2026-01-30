En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este viernes, 30 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1317 (Desgracia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 30 de enero

1° 1317 11° 9786 2° 7082 12° 2764 3° 7901 13° 4644 4° 9493 14° 4558 5° 3611 15° 4648 6° 0932 16° 7277 7° 2749 17° 1575 8° 1169 18° 9804 9° 3970 19° 4806 10° 2597 20° 2407

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para apostar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia puede reflejar miedos internos o preocupaciones sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueños a menudo simboliza la ansiedad y la inseguridad, sugiriendo que el soñador enfrenta desafíos o temores que necesita abordar.

Además, estos sueños pueden ser una forma de procesar emociones negativas o experiencias pasadas. La desgracia en los sueños puede servir como un aviso para prestar atención a aspectos de la vida que requieren cuidado y atención, promoviendo así el crecimiento personal.