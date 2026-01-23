En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este viernes, 23 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9187 (Piojos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 23 de enero

1° 9187 11° 9533 2° 8081 12° 0036 3° 7247 13° 2363 4° 3019 14° 8399 5° 3658 15° 3583 6° 4296 16° 0542 7° 7635 17° 3835 8° 1829 18° 3636 9° 9886 19° 4472 10° 6292 20° 3832

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que te están molestando en la vida diaria. Estos insectos suelen representar situaciones que te hacen sentir incómodo o ansioso, reflejando la necesidad de deshacerte de lo que te causa estrés.

Además, los piojos en sueños pueden indicar sentimientos de vulnerabilidad o inseguridad. Este tipo de sueño puede ser una señal de que es momento de enfrentar tus miedos y limpiar tu entorno emocional, buscando la paz y el bienestar personal.