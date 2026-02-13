Este viernes, 13 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 6204 (La cama). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con la cama puede simbolizar la intimidad y el descanso emocional. Este sueño a menudo refleja el estado de nuestras relaciones personales y la necesidad de conexión. La cama también puede representar un refugio, un lugar donde buscamos seguridad y tranquilidad en momentos de estrés. Además, soñar con la cama puede indicar la necesidad de evaluar nuestro bienestar físico y mental. Puede ser un llamado a prestar atención a nuestras necesidades de descanso y autocuidado. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre cómo equilibramos nuestras responsabilidades y nuestro tiempo personal.