En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este martes, 6 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0154 (La Vaca).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 6 de enero

1° 0154 11° 9592 2° 5481 12° 6083 3° 4796 13° 1445 4° 6179 14° 0390 5° 1876 15° 5981 6° 2669 16° 6644 7° 2853 17° 9015 8° 4051 18° 9600 9° 1942 19° 5855 10° 6647 20° 3350

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para apostar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con una vaca puede simbolizar abundancia y prosperidad. Este animal, asociado a la fertilidad y la riqueza, sugiere que se avecinan tiempos de crecimiento personal o financiero. También puede reflejar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los seres queridos.

Además, la vaca en los sueños puede representar la paciencia y la tranquilidad. Puede ser un recordatorio de que es importante tomarse el tiempo para reflexionar y disfrutar de los momentos simples de la vida. Este sueño invita a encontrar un equilibrio entre el trabajo y el descanso.