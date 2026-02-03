En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este martes, 3 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3448 (Muerto que habla).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 3 de febrero

1° 3448 11° 5379 2° 9594 12° 4339 3° 8437 13° 0009 4° 1165 14° 5498 5° 6432 15° 2456 6° 7353 16° 9036 7° 4908 17° 2861 8° 9031 18° 6136 9° 5114 19° 1889 10° 7873 20° 4733

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para participar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con el pasado y la búsqueda de respuestas sobre situaciones no resueltas en la vida del soñador.

Además, puede representar un mensaje del subconsciente, sugiriendo que hay lecciones importantes que aprender. La voz del muerto puede ser una guía para enfrentar miedos o tomar decisiones que han sido postergadas, invitando a la reflexión y al crecimiento personal.