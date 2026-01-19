En esta noticia

Este lunes, 19 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8734 (La Cabeza).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 19 de enero

 8734 11° 4991 
 2°7638 12° 5983 
 3°0390 13° 0765 
 4°9234 14° 7162 
 5°0561 15° 9330 
 6°9659  16° 6796 
 7°4610 17° 7528 
 8°5188 18° 8693 
 9°0745 19° 2630 
 10°4993 20° 2171 

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para apostar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza puede simbolizar la búsqueda de claridad mental y la necesidad de tomar decisiones importantes. Este sueño a menudo refleja el estado emocional del soñador, indicando preocupaciones o pensamientos que necesitan ser procesados para alcanzar un equilibrio interno.

Además, La Cabeza en los sueños puede representar la inteligencia y la creatividad. Puede ser un llamado a utilizar la razón y la lógica en situaciones difíciles, sugiriendo que el soñador debe confiar en su intuición y habilidades para resolver problemas que enfrenta en su vida diaria.

