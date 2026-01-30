En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este viernes, 30 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1277 (Pierna Mujer).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 30 de enero

1° 1277 11° 2356 2° 7453 12° 4892 3° 5757 13° 8570 4° 6255 14° 9066 5° 2511 15° 3019 6° 5249 16° 7892 7° 2361 17° 8838 8° 3680 18° 5486 9° 3391 19° 9848 10° 8108 20° 5492

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para apostar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la fuerza y la independencia. Este sueño puede reflejar el deseo de avanzar en la vida o la necesidad de tomar decisiones que fortalezcan tu camino personal. La pierna representa el movimiento y la capacidad de superar obstáculos.

Además, este tipo de sueño puede estar relacionado con la sensualidad y la feminidad. Puede indicar una conexión con aspectos emocionales o creativos que están surgiendo en tu vida. Presta atención a tus sentimientos en el sueño, ya que pueden ofrecerte pistas sobre tu estado emocional actual.