Este sábado, 7 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0605 (Gato). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son criaturas misteriosas que a menudo representan la feminidad y la sensualidad. Este sueño puede indicar que necesitas confiar más en tus instintos o que estás buscando un espacio personal en tu vida. Además, los gatos en los sueños pueden reflejar la curiosidad y la adaptabilidad. Si el gato en tu sueño es amigable, puede sugerir que estás en armonía con tu entorno. Sin embargo, si el gato es agresivo, podría señalar conflictos internos o la necesidad de enfrentar tus miedos.