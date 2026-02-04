En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este miércoles, 4 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9070 (Muerto que sueña).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 4 de febrero

1° 9070 11° 9808 2° 3831 12° 1582 3° 0873 13° 4672 4° 9179 14° 6997 5° 4887 15° 2818 6° 7771 16° 9484 7° 7704 17° 4382 8° 7193 18° 8726 9° 8052 19° 4968 10° 1465 20° 8571

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para competir, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña puede simbolizar la conexión con el pasado y la necesidad de resolver asuntos pendientes. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre las emociones no expresadas y las lecciones que aún se deben aprender de experiencias pasadas.

Además, puede representar un deseo de comunicación con seres queridos que han partido. La figura del muerto en el sueño puede ser un recordatorio de la importancia de honrar su memoria y de encontrar paz en la vida actual, integrando sus enseñanzas.