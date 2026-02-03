En esta noticia
Este martes, 3 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0886 (El Humo).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 3 de febrero
|1°
|0886
|11°
|0933
|2°
|2301
|12°
|5544
|3°
|7825
|13°
|0901
|4°
|1796
|14°
|9774
|5°
|6338
|15°
|9147
|6°
|8153
|16°
|2747
|7°
|6110
|17°
|4095
|8°
|8876
|18°
|6793
|9°
|6197
|19°
|8400
|10°
|8607
|20°
|3273
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con el humo?
Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay aspectos ocultos o situaciones que no se pueden ver claramente, lo que puede generar ansiedad o inquietud sobre el futuro.
Además, el humo también puede representar la liberación de emociones reprimidas. Puede indicar que es momento de dejar ir situaciones pasadas o de enfrentar sentimientos que han estado ocultos, permitiendo así una transformación personal y un nuevo comienzo.