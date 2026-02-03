En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este martes, 3 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0886 (El Humo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 3 de febrero

1° 0886 11° 0933 2° 2301 12° 5544 3° 7825 13° 0901 4° 1796 14° 9774 5° 6338 15° 9147 6° 8153 16° 2747 7° 6110 17° 4095 8° 8876 18° 6793 9° 6197 19° 8400 10° 8607 20° 3273

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay aspectos ocultos o situaciones que no se pueden ver claramente, lo que puede generar ansiedad o inquietud sobre el futuro.

Además, el humo también puede representar la liberación de emociones reprimidas. Puede indicar que es momento de dejar ir situaciones pasadas o de enfrentar sentimientos que han estado ocultos, permitiendo así una transformación personal y un nuevo comienzo.