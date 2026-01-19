En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este lunes, 19 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 4305 (Gato).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 19 de enero

1° 4305 11° 1058 2° 6766 12° 4608 3° 0720 13° 3596 4° 5445 14° 5671 5° 9496 15° 3317 6° 5624 16° 4303 7° 5544 17° 8033 8° 1705 18° 0891 9° 4091 19° 8914 10° 7140 20° 3059

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son criaturas misteriosas y su presencia en los sueños puede indicar que es momento de confiar en tu instinto o de explorar tu lado más libre y creativo.

Además, los gatos en los sueños pueden representar la feminidad y la sensualidad. Pueden sugerir la necesidad de cuidar de ti mismo y de tus deseos, así como la importancia de mantener un equilibrio entre la vida personal y las relaciones con los demás.