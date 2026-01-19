En esta noticia

Este lunes, 19 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 4305 (Gato).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 19 de enero

 4305 11° 1058 
 2°6766 12° 4608 
 3°0720 13° 3596 
 4°5445 14° 5671 
 5°9496 15° 3317 
 6°5624  16° 4303 
 7°5544 17° 8033 
 8°1705 18° 0891 
 9°4091 19° 8914 
 10°7140 20° 3059 

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son criaturas misteriosas y su presencia en los sueños puede indicar que es momento de confiar en tu instinto o de explorar tu lado más libre y creativo.

Además, los gatos en los sueños pueden representar la feminidad y la sensualidad. Pueden sugerir la necesidad de cuidar de ti mismo y de tus deseos, así como la importancia de mantener un equilibrio entre la vida personal y las relaciones con los demás.

