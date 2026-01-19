En esta noticia
Este lunes, 19 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 4305 (Gato).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 19 de enero
|1°
|4305
|11°
|1058
|2°
|6766
|12°
|4608
|3°
|0720
|13°
|3596
|4°
|5445
|14°
|5671
|5°
|9496
|15°
|3317
|6°
|5624
|16°
|4303
|7°
|5544
|17°
|8033
|8°
|1705
|18°
|0891
|9°
|4091
|19°
|8914
|10°
|7140
|20°
|3059
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con gato?
Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son criaturas misteriosas y su presencia en los sueños puede indicar que es momento de confiar en tu instinto o de explorar tu lado más libre y creativo.
Además, los gatos en los sueños pueden representar la feminidad y la sensualidad. Pueden sugerir la necesidad de cuidar de ti mismo y de tus deseos, así como la importancia de mantener un equilibrio entre la vida personal y las relaciones con los demás.