Este sábado, 20 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9742 (Zapatillas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 20 de diciembre

1° 9742 11° 6033 2° 2535 12° 5969 3° 5954 13° 5806 4° 3372 14° 5014 5° 2647 15° 0812 6° 3815 16° 1086 7° 5245 17° 3768 8° 3521 18° 9986 9° 8243 19° 5550 10° 6125 20° 7367

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Estas representan la dirección y las decisiones que hacemos. Si las zapatillas están nuevas, puede indicar que estamos listos para nuevos comienzos, mientras que las viejas pueden sugerir la necesidad de reflexionar sobre el pasado.

Además, las zapatillas en los sueños pueden reflejar nuestra comodidad y seguridad en el entorno. Si en el sueño nos sentimos bien con ellas, puede ser un signo de confianza en nosotros mismos. Por otro lado, si están desgastadas o incómodas, podría señalar inseguridades o dificultades en nuestra vida diaria.