Este jueves, 5 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 6582 (La Pelea). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día. Para apostar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido. Soñar con La Pelea puede simbolizar conflictos internos o tensiones en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja luchas emocionales, decisiones difíciles o la necesidad de enfrentar situaciones que se han estado evitando. Además, puede representar la lucha por la superación personal y el deseo de salir victorioso en circunstancias adversas. La pelea en el sueño puede ser un llamado a tomar acción y resolver problemas que afectan el bienestar emocional y mental del soñador.