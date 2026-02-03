En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este martes, 3 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3126 (La Misa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 3 de febrero

1° 3126 11° 1979 2° 8350 12° 4651 3° 7909 13° 1856 4° 2741 14° 8016 5° 2163 15° 3943 6° 7208 16° 5445 7° 7929 17° 2397 8° 4796 18° 5270 9° 5560 19° 1192 10° 1221 20° 5278

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con La Misa puede simbolizar la búsqueda de paz interior y conexión espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de reconciliación, tanto con uno mismo como con los demás, sugiriendo que el soñador está en un proceso de sanación emocional y crecimiento personal.

Además, La Misa en los sueños puede representar la importancia de la comunidad y la fe en la vida del soñador. Puede indicar un deseo de pertenencia o la necesidad de fortalecer la relación con lo divino, sugiriendo que el soñador busca guía y apoyo en momentos de incertidumbre.