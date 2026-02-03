En esta noticia
Este martes, 3 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3126 (La Misa).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 3 de febrero
|1°
|3126
|11°
|1979
|2°
|8350
|12°
|4651
|3°
|7909
|13°
|1856
|4°
|2741
|14°
|8016
|5°
|2163
|15°
|3943
|6°
|7208
|16°
|5445
|7°
|7929
|17°
|2397
|8°
|4796
|18°
|5270
|9°
|5560
|19°
|1192
|10°
|1221
|20°
|5278
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con la misa?
Soñar con La Misa puede simbolizar la búsqueda de paz interior y conexión espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de reconciliación, tanto con uno mismo como con los demás, sugiriendo que el soñador está en un proceso de sanación emocional y crecimiento personal.
Además, La Misa en los sueños puede representar la importancia de la comunidad y la fe en la vida del soñador. Puede indicar un deseo de pertenencia o la necesidad de fortalecer la relación con lo divino, sugiriendo que el soñador busca guía y apoyo en momentos de incertidumbre.