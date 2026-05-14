El emblemático y legendario estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata, que fue escenario de magníficos eventos deportivos y culturales de gran relevancia desde su creación, será sometido a una remodelación integral y se llevarán a cabo obras en todo el predio. Los trabajos que se llevarán a cabo incluirán la renovación total del Polideportivo Islas Malvinas y el Parque de Deportes Teodoro Bronzini. Además, el estadio José María Minella tendrá mejoras estructurales en todas las tribunas, tanto en la parte externa como interna. Además, está previsto que se realicen modificaciones en los accesos, nuevos centros de gastronomía dentro del estadio, renovación de las butacas y luminaria de última tecnología, entre otras obras que se desarrollarán mediante una inversión de 40 millones de dólares. A través de un comunicado oficial, el municipio de General Pueyrredón anunció que la firma Minella Stadium S.A. tendrá la concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de Deportes Teodoro Bronzini para realizar un proceso de refacción, remodelación y modernización de las instalaciones. En este sentido, el estadio, que albergó todo tipo de sucesos que quedaron plasmados en la historia del fútbol argentino, comenzará un período de obras en toda su infraestructura que incluirán la puesta en valor de sus instalaciones y mejoras en todos los aspectos del mismo. En el comunicado, emitido por el municipio de General Pueyrredón se indicó que la adjudicación a la firma Minella Stadium S.A. es por 30 años, con opción a renovar por 10 más y con el pago de un canon de 120 millones de pesos. En este aspecto, informaron que la empresa “se comprometió a realizar una inversión de 40 millones de dólares aproximadamente que implica, además de la puesta en valor de los escenarios deportivos, la construcción de un complejo de 3.000 mts2 en Juan B. Justo y Diagonal Firpo y de 5.000 mts2 en Juan B. Justo y Diagonal Canosa. Todo lo que se construya, mejore o arregle quedará para la Municipalidad una vez terminado el plazo de concesión", indicaron. El esquema de remodelación del estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de Deportes Teodoro Bronzini permitirá albergar los siguientes eventos: Los equipos locales podrán jugar en los torneos de AFA.Los equipos de básquet de la Liga Nacional organizada por la ADC podrán usar las instalaciones.Se podrán organizar partidos de rugby, pádel y vóley.El predio podrá albergar recitales, festivales musicales y eventos religiosos.Estará disponible para espectáculos de la UFC. Por su parte, Mauro Martinelli, secretario de Legal y Técnica y Hacienda, comentó sobre las obras que comenzarán pronto: "Apostamos a la coordinación entre lo público y lo privado, donde este último invierte, mejora y genera empleo. De un Minella en abandono y deterioro pasaremos a un estadio moderno y con tecnología avanzada", concluyó.