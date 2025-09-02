En vivo
Quiniela hoy: último sorteo y resultados de Nacional y Provincia del martes 2 de septiembre
Resultados de hoy martes 2 de septiembre de la Quiniela Nacional y de la Quiniela de la Provincia.
¿Cómo se juega a la Quiniela?
01/09/202509:37
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.
La apuesta mínima es de $ 4.
A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que ganas está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. Si acertás un número de:
- Cuatro cifras = Ganas 3500 veces el valor apostado.
- Tres cifras = Ganas 600 veces el valor apostado.
- Dos cifras = Ganas 70 veces el valor apostado.
- Una cifra = Ganas 7 veces el valor apostado.
