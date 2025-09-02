Quiniela hoy: último sorteo y resultados de Nacional y Provincia del martes 2 de septiembre

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.

La apuesta mínima es de $ 4.

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que ganas está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. Si acertás un número de:

Cuatro cifras = Ganas 3500 veces el valor apostado.

Tres cifras = Ganas 600 veces el valor apostado.

Dos cifras = Ganas 70 veces el valor apostado.

Una cifra = Ganas 7 veces el valor apostado.



