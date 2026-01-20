Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 19 de enero de 2026. A la cabeza salió el 6627 (El Peine).

1° 6627 11° 4332 2° 4726 12° 4816 3° 5150 13° 6975 4° 4328 14° 3733 5° 8330 15° 0002 6° 9126 16° 6460 7° 3102 17° 4415 8° 2753 18° 8088 9° 5937 19° 0550 10° 6407 20° 0916

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.