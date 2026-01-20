En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 19 de enero de 2026. A la cabeza salió el 6627 (El Peine).

 1°6627 11°4332 
 4726  12°4816
 3°5150  13°6975 
 4328  14°3733 
 8330  15°0002 
 6°9126  16°6460
 3102  17°4415 
 2753  18°8088 
 5937  19°0550 
 10°6407 20°0916 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

