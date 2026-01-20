En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 19 de enero de 2026. A la cabeza salió el 6627 (El Peine).
|1°
|6627
|11°
|4332
|2°
|4726
|12°
|4816
|3°
|5150
|13°
|6975
|4°
|4328
|14°
|3733
|5°
|8330
|15°
|0002
|6°
|9126
|16°
|6460
|7°
|3102
|17°
|4415
|8°
|2753
|18°
|8088
|9°
|5937
|19°
|0550
|10°
|6407
|20°
|0916
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.
¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?
La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.