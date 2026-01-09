Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 8 de enero de 2026. A la cabeza salió el 1167 (Mordida).

1° 1167 11° 9077 2° 3163 12° 0664 3° 5423 13° 9073 4° 2891 14° 9386 5° 2582 15° 6352 6° 7464 16° 9156 7° 1127 17° 1479 8° 2696 18° 3542 9° 7773 19° 3339 10° 5371 20° 0473

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.