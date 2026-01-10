Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 10 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9622 (Loco).

1° 9622 11° 8978 2° 6441 12° 9158 3° 1338 13° 4393 4° 3723 14° 4543 5° 5073 15° 6803 6° 1273 16° 1829 7° 5034 17° 5767 8° 1906 18° 4403 9° 9362 19° 3715 10° 9910 20° 4562

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.