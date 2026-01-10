En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 10 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9622 (Loco).

 1°9622 11°8978 
 6441  12°9158
 3°1338  13°4393 
 3723  14°4543 
 5073  15°6803 
 6°1273  16°1829
 5034  17°5767 
 1906  18°4403 
 9362  19°3715 
 10°9910 20°4562 

Te puede interesar

Cambia la Ley de Sucesiones y los herederos no obtendrán los bienes aunque lo determine el testamento si pasa esto

Te puede interesar

Postergan la apertura del parque acuático más grande del país: qué pasó y cuándo se inaugura

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

Te puede interesar

Ni harina ni azúcar: cómo elaborar unos panqueques nutritivos para la merienda o el mate

Te puede interesar

Chau celulares: Bill Gates reveló por qué dejarán de usarse y qué invento los reemplazarán para siempre