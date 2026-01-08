Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 8 de enero de 2026. A la cabeza salió el 5655 (La Música).

1° 5655 11° 5049 2° 1242 12° 2665 3° 0021 13° 3092 4° 7062 14° 0562 5° 4039 15° 0708 6° 0666 16° 1652 7° 1888 17° 8837 8° 9766 18° 8188 9° 3506 19° 9451 10° 5863 20° 5289

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.