Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 8 de enero de 2026. A la cabeza salió el 5655 (La Música).

 1°5655 11°5049 
 1242  12°2665
 3°0021  13°3092 
 7062  14°0562 
 4039  15°0708 
 6°0666  16°1652
 1888  17°8837 
 9766  18°8188 
 3506  19°9451 
 10°5863 20°5289 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

