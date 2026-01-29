En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 29 de enero de 2026. A la cabeza salió el 3136 (La Manteca).

 1°3136 11°4793 
 6112  12°7688
 3°8580  13°4795 
 1425  14°2214 
 6283  15°6138 
 6°8057  16°8573
 9376  17°1189 
 7041  18°1538 
 2999  19°1968 
 10°6431 20°1558 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

