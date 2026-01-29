Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 29 de enero de 2026. A la cabeza salió el 3136 (La Manteca).

1° 3136 11° 4793 2° 6112 12° 7688 3° 8580 13° 4795 4° 1425 14° 2214 5° 6283 15° 6138 6° 8057 16° 8573 7° 9376 17° 1189 8° 7041 18° 1538 9° 2999 19° 1968 10° 6431 20° 1558

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.