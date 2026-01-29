En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 29 de enero de 2026. A la cabeza salió el 3136 (La Manteca).
|1°
|3136
|11°
|4793
|2°
|6112
|12°
|7688
|3°
|8580
|13°
|4795
|4°
|1425
|14°
|2214
|5°
|6283
|15°
|6138
|6°
|8057
|16°
|8573
|7°
|9376
|17°
|1189
|8°
|7041
|18°
|1538
|9°
|2999
|19°
|1968
|10°
|6431
|20°
|1558
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.