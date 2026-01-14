En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 13 de enero de 2026. A la cabeza salió el 2119 (Pescado).

 1°2119 11°1880 
 986  12°5980
 3°3684  13°1318 
 4811  14°2486 
 1481  15°6238 
 6°3931  16°4944
 3223  17°5459 
 5644  18°0540 
 3501  19°1047 
 10°4062 20°6889 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

