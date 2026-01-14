Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 13 de enero de 2026. A la cabeza salió el 2119 (Pescado).

1° 2119 11° 1880 2° 986 12° 5980 3° 3684 13° 1318 4° 4811 14° 2486 5° 1481 15° 6238 6° 3931 16° 4944 7° 3223 17° 5459 8° 5644 18° 0540 9° 3501 19° 1047 10° 4062 20° 6889

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.