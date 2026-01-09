Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 8 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9296 (Marido).

1° 9296 11° 3063 2° 9453 12° 3605 3° 8877 13° 2490 4° 1415 14° 8872 5° 0104 15° 0032 6° 6632 16° 3806 7° 9286 17° 1750 8° 7585 18° 2660 9° 4225 19° 9790 10° 2630 20° 9394

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.