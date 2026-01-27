En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 27 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9029 (San Pedro).

 1°9029 11°6096 
 0264  12°8336
 3°0393  13°7760 
 2271  14°5302 
 2688  15°1228 
 6°8797  16°9541
 3011  17°9747 
 6506  18°9647 
 6434  19°6133 
 10°0267 20°6359 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

