Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 27 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9029 (San Pedro).

1° 9029 11° 6096 2° 0264 12° 8336 3° 0393 13° 7760 4° 2271 14° 5302 5° 2688 15° 1228 6° 8797 16° 9541 7° 3011 17° 9747 8° 6506 18° 9647 9° 6434 19° 6133 10° 0267 20° 6359

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.