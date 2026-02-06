Este jueves, 5 de febrero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7738 (Piedras). Cambia la Ley de Sucesiones: cómo se reparte la herencia si no hay testamento y quiénes pueden reclamar los bienes Se despide la mesita de luz clásica y esta es la nueva tendencia para poner al lado de la cama Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que deben ser superadas para avanzar. Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la estabilidad y la solidez. Pueden indicar que el soñador está buscando una base firme en su vida o que está enfrentando desafíos que requieren fortaleza y determinación. La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema. Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.