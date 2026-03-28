Este viernes, 27 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9149 (La Carne). Oficial y confirmado: examinarán auto por auto y multarán a todas las personas que manejen con este elemento prohibido Único en la región | Arranca el primer barco eléctrico del mundo que conectará a Argentina con un país clave Soñar con La Carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades básicas. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la vida física y emocional, como la salud, la vitalidad y la conexión con el cuerpo. Además, La Carne en los sueños puede representar la sensualidad y la intimidad. Puede indicar una búsqueda de placer o una necesidad de explorar relaciones más profundas y significativas en la vida del soñador. Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad. Además es esenciall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.