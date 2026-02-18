En redes sociales, memes y videos virales suelen mezclar términos como furries y therians, como si fueran lo mismo. Sin embargo, se trata de fenómenos distintos. Mientras los therians se volvieron tendencia en internet, el fandom furry existe desde hace décadas y tiene características propias. Los furries son personas interesadas en el antropomorfismo, es decir, en animales con rasgos humanos. La investigadora Sharon E. Roberts, explica que el furry es un fandom: una comunidad formada por personas que comparten gustos por personajes, historias o arte con animales antropomórficos. Especialistas coinciden en que los furries no se identifican como animales, sino que sienten afinidad por ellos como personajes. Courtney Plante, cofundador del International Anthropomorphic Research Project (Furscience), señaló que se trata de fans como cualquier otro grupo, similar a quienes siguen deportes o series. Roberts compara el fenómeno con el cosplay: una persona puede disfrazarse de un superhéroe sin creer que es ese personaje. De la misma forma, un furry puede crear un personaje animal sin considerar que es literalmente ese ser. El fandom se organiza alrededor de actividades como el arte, la escritura, los videojuegos, las convenciones y la socialización entre personas con intereses similares. Dentro de esta comunidad, la mayoría de los furries crea una “fursona”, un personaje propio con rasgos animales que funciona como avatar o identidad dentro del fandom. Según estudios citados por The Conversation, alrededor del 95% de los furries desarrolla una fursona. Estas identidades suelen representar aspectos personales o versiones idealizadas de quienes las crean, y pueden facilitar la interacción social o la expresión creativa. Además, aclaran que el furry no es una orientación sexual. Aunque algunos estudios señalan que una parte de la comunidad se identifica como LGBTQ+, el fandom en sí se centra en la comunidad, el arte y la socialización. Otro mito habitual es que todos usan disfraces completos. En realidad, solo entre el 15% y el 25% posee un fursuit, un traje personalizado que suele utilizarse en convenciones. En cambio, cerca de la mitad utiliza accesorios como orejas, colas o ropa temática en eventos o reuniones. La principal diferencia entre ambos fenómenos es la forma de identificación. Los furries se vinculan con personajes animales como parte de un fandom o expresión creativa. Los therians, en cambio, pueden sentirse identificados en algún nivel psicológico o espiritual con un animal. La psicóloga Elizabeth Fein, profesora de Duquesne University, explicó que los therians pueden experimentar una conexión profunda con un animal o sentir que su identidad no es completamente humana. Este concepto también se vincula con los otherkin, personas que creen tener alma de criaturas míticas. Aunque hoy se menciona junto a otras subculturas, el fandom furry tiene historia y características definidas. Investigaciones académicas coinciden en que su motor principal es la comunidad y la interacción social, más que la idea de identidad animal.