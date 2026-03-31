El servicio militar obligatorio en Colombia experimenta un cambio clave tras la expedición de un decreto que modifica la duración para ciertos jóvenes. La medida introduce la posibilidad de extender el tiempo de permanencia en las Fuerzas Militares bajo condiciones específicas. Esta decisión se enmarca en una normativa que desde hace décadas obliga a los hombres mayores de edad a prestar servicio, mientras que para las mujeres continúa siendo voluntario. El nuevo ajuste genera impacto directo en miles de familias y aspirantes. Con esta actualización, el Gobierno busca ajustar el modelo actual y ofrecer alternativas para quienes desean continuar en la vida militar, reforzando así la estructura de la Fuerza Pública en Colombia. El nuevo decreto permite que quienes ya estén prestando el servicio puedan solicitar una prórroga voluntaria. Esta extensión puede ir desde seis hasta doce meses adicionales, dependiendo de las necesidades institucionales. Según el Decreto 1075 de 2025, los jóvenes que finalicen su servicio militar regular (12 meses para los bachilleres y 18 para los que no lo son) pueden decidir prorrogarlo de manera voluntaria. En algunos casos, el tiempo total podría alcanzar hasta dos años y medio, sumando el periodo inicial y la ampliación autorizada por las autoridades militares. Para acceder a esta opción, los interesados deben cumplir con condiciones específicas. Entre ellas, presentar la solicitud con anticipación, contar con evaluación positiva de su desempeño y no tener sanciones disciplinarias o penales. Además, la aprobación dependerá de la disponibilidad de cupos dentro de las Fuerzas Militares, lo que implica que no todos los solicitantes podrán acceder a esta prórroga. El decreto que regula esta medida ya se encuentra vigente y debe ser aplicado en todas las unidades militares del país. Esto implica que las nuevas condiciones estarán activas durante todo 2026. Durante el tiempo adicional, los jóvenes mantendrán los mismos derechos, beneficios y obligaciones establecidos para el servicio militar, consolidando esta extensión como una opción formal dentro del sistema actual.