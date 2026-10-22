La señalización vial incluye una serie de símbolos destinados a ordenar el tránsito y delimitar los espacios de circulación.

En el sistema de señalización vial que organiza la circulación en calles, avenidas y rutas del país, existen símbolos específicos destinados a regular la convivencia entre vehículos y peatones.

Entre las señales de restricción, la identificada bajo el código R.18 ,que presenta la figura de un adulto y un niño caminando de la mano sobre un fondo azul con borde rojo, cumple una función clave en la delimitación del espacio público.

A pesar de su diseño figurativo, esta señalización no está dirigida únicamente a familias o adultos acompañados por menores, sino que identifica la circulación exclusiva de peatones.

Su objetivo principal es reservar carriles o vías específicas para el desplazamiento a pie, prohibiendo el ingreso de vehículos motorizados y reduciendo los riesgos de siniestros viales en áreas urbanas.

Características técnicas y significado normativo de la señal R.18

La R.18 integra el grupo de las señales reglamentarias o prescriptivas, cuya función es establecer prohibiciones, restricciones u obligaciones de cumplimiento obligatorio para los usuarios de la vía pública.

Diseño visual: posee una estructura circular con fondo azul, orla o borde rojo y una figura central en color blanco que representa a dos personas caminando.

Restricción de uso: indica que el carril o sector donde se encuentra instalada es de uso exclusivo para peatones .

Prohibición a vehículos: al delimitar un área peatonal exclusiva, restringe el ingreso y la circulación de automóviles, motocicletas y otros vehículos de transporte.

Ubicación estratégica: debe colocarse al inicio del carril o vía exclusiva y repetirse en zonas urbanas después de cada intersección para garantizar su visibilidad.

La R.18 integra el grupo de las señales reglamentarias o prescriptivas. ChatGPT | Audiencias

Tipos de carteles viales y su función en la circulación

El marco normativo de la seguridad vial en Argentina divide las señales en cuatro categorías principales para facilitar su reconocimiento por parte de los conductores y peatones. Cada grupo cumple una función específica según el tipo de indicación que transmite en la vía pública .

¿Qué funciones tienen las señales reglamentarias y preventivas?

Las señales reglamentarias o prescriptivas notifican limitaciones, prohibiciones o restricciones de cumplimiento obligatorio, como ocurre con la R.18 o las señales de prohibición de avance y giro.

Por otro lado, las señales preventivas tienen como finalidad advertir con anticipación sobre la proximidad de una condición particular o riesgo en el camino, como curvas pronunciadas, cruces escolares o zonas de derrumbe.

Funciones de la señalización informativa y transitoria en la vía pública

A la clasificación general se suman las señales informativas , diseñadas para brindar orientación y datos útiles a quienes circulan por el territorio nacional. Estos carteles facilitan información sobre destinos, distancias, rutas, servicios disponibles y puntos de interés turístico, ayudando a planificar el trayecto con mayor seguridad.