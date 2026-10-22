Qué significa la señal de tránsito de fondo negro con una flecha blanca y por qué es importante conocerla.

Una señal de tránsito puede modificar por completo la forma en la que los conductores deben circular por una calle. Entre las indicaciones que muchas veces pasan inadvertidas aparece una particular señal con fondo negro y una fecha blanca, que establece el sentido en el que deben desplazarse los vehículos.

Se trata de la señal R.21, denominada “Sentido de circulación (alternativa)”, una señal reglamentaria contemplada dentro del Sistema de Señalización Vial Uniforme. Aunque su diseño puede parecer sencillo, conocer su significado es fundamental para evitar circular en una dirección incorrecta y respetar las reglas de tránsito.

Qué significa la señal de fondo negro y flecha blanca

Esta señal es la R.21 y establece la obligación de circular en el sentido indicado por la flecha. En la variante que aparece en la imagen, la flecha se encuentra dentro de un tablero rectangular negro, una de las formas previstas para representar esta señal. Por lo tanto, no se trata de una recomendación: el conductor deberá respetar la dirección que marca.

Qué significa la señal de tránsito de fondo negro con una flecha blanca y por qué es importante conocerla. ChatGPT | Audiencias

El significa es importante porque forma parte de las señales reglamentarias o prescriptivas, es decir que establecen obligaciones, restricciones o condiciones que deben cumplir quienes circulan. El Manual del Conductor de la Agencia Nacional de Seguridad Vial identifica específicamente esta variante como “R.21 Sentido de circulación (alternativa)”.

La señal puede utilizarse en distintos contextos para ordenar la circulación. Puede aparecer en zonas urbanas y en determinados puntos donde es necesario dejar claramente establecido el sentido de una vía o un carril.

Qué significa la señal de tránsito de fondo negro con una flecha blanca y por qué es importante conocerla. Magnific

Cómo deben reaccionar los conductores ante la señal R.21

Al encontrarse con esa señal, el conductor debe seguir obligatoriamente la dirección que marca la flecha. En el caso de la imagen, la fecha apunta hacia la derecha, por lo que la circulación debe realizar en ese sentido. No corresponde interpretar la señal como una sugerencia ni elegir otra dirección si la vía está regulada por esta indicación.

También es importante prestar atención a las demás señales y marcas viales que puedan encontrarse en el lugar. La R.21 puede formar parte de un sistema de señalización destinado a ordenar una intersección o bifurcación.

Por eso, antes de realizar una maniobra, el conductor debe observar el conjunto de indicaciones y asegurarse de que el recorrido elegido respete las reglas establecidas.

Conocer la señal permite anticipar la maniobra y evitar circular a contramano o realizar movimientos indebidos.