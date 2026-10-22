La etiqueta de eficiencia energética permite conocer cuánto consumen los electrodomésticos y gasodomésticos y cuál es su nivel de eficiencia.

Esta información es útil al momento de comprar un artefacto, ya que permite comparar modelos similares y evaluar cuál utiliza menos energía para brindar una prestación equivalente.

Según explica la Secretaría de Energía de la Nación en su guía sobre etiquetado de eficiencia energética, el adhesivo presenta una escala de colores y letras que identifica el rendimiento energético de cada equipo.

En la escala general, la categoría A, asociada al color verde, representa el mayor nivel de eficiencia, mientras que la G, identificada con el rojo, corresponde al menor .

Cómo se clasifican los electrodomésticos según su eficiencia energética

La etiqueta utiliza una escala de hasta siete categorías, ordenadas alfabéticamente desde la A hasta la G. Cada nivel representa un grado de eficiencia energética y permite comparar el desempeño de productos similares.

Según explica la Secretaría de Energía de la Nación, la categoría A, asociada al color verde, representa el mayor nivel de eficiencia, mientras que la G, identificada con el rojo, corresponde al menor.

Esta clasificación permite comparar productos similares y reconocer cuáles consumen menos energía para brindar la misma prestación. En consecuencia, elegir un artefacto más eficiente puede contribuir a reducir el consumo energético y el costo de las facturas de electricidad o gas.

En determinadas categorías de productos también existen clasificaciones adicionales, como A+, A++ y A+++. Estas no se aplican de manera uniforme a todos los electrodomésticos: su presencia depende del tipo de equipo y de la escala correspondiente.

Cómo leer la etiqueta de eficiencia energética antes de comprar

La etiqueta suele presentarse como un adhesivo ubicado en un lugar visible del artefacto.

Para interpretarla, hay que observar la barra de colores en forma de escalera y la flecha negra que señala la letra correspondiente a la clase de eficiencia del producto.

Además de esa clasificación, la etiqueta informa datos de consumo y otros parámetros que varían según el tipo de artefacto. Por eso, antes de comprar, conviene comparar las etiquetas de modelos similares y considerar también la capacidad, las prestaciones y el consumo informado para cada equipo.

Escaladas de la etiqueta de eficiencia energética www.argentina.gob.ar

Qué electrodomésticos deben tener etiqueta de eficiencia energética

En Argentina, el etiquetado de eficiencia energética es obligatorio para distintas categorías de electrodomésticos y gasodomésticos. La guía de la Secretaría de Energía incluye los siguientes equipos:

Aires acondicionados.

Heladeras y freezers.

Lavarropas.

Televisores.